Portugal é o segundo país europeu com preços de comunicações eletrónicas mais baixos, de acordo com o estudo da Associação de Operadores de Comunicações Eletrónicas (APRITEL), elaborado pela Deloitte.

Segundo o estudo, em Portugal os preços médios para os pacotes 3P (televisão, internet fixa e telefone) situam-se nos 38,60 euros, 34% inferiores à média dos países da União Europeia, fixada nos 58,05 euros. No caso dos pacotes 4P (televisão, internet fixa, telefone e telemóvel), os preços médios estão nos 59,94 euros, ainda assim 20% mais baixos face à média europeia de 75 euros.

Portugal é apenas superado no ranking pela França, com preços médios de 31,52 euros (para pacotes 3P) e 47,38 euros (para 4P). Em contrapartida, os serviços equivalentes aos pacotes 3P na Bélgica (com 73,65 euros) e 4P na Hungria (com 100,34 euros) situam-se no fundo da tabela.

Em comunicado, Pedro Mota Soares, secretário-geral da APRITEL, esclareceu que o objetivo da entidade é “esclarecer e prestar informação ao consumidor”. “Trata-se, acima de tudo, de uma análise que, efetivamente, compara o que é comparável e as suas conclusões demonstram que as comunicações eletrónicas em Portugal apresentam preços mais baixos do que a média europeia, preços altamente competitivos, que aliados a uma oferta de serviços inovadora e de qualidade tornam Portugal ímpar e um exemplo”, sublinhou.

A análise da APRITEL considerou os 10 países europeus que mais se assemelham a Portugal em termos de qualidade e diversidade de oferta de serviços de comunicações electrónicas, incluindo a Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Estónia, França, Hungria, Irlanda, Países Baixos e Reino Unido. O setor das comunicações eletrónicas em Portugal representa 2,3% do PIB e emprega cerca de 18 mil pessoas.