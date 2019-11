A produção industrial em Portugal encontra-se em queda, de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat nesta quarta-feira. O gabinete estatístico europeu indica uma diminuição da produção referente ao mês de setembro de 5%, face ao mesmo período de 2018, e de 2,3%, em relação ao mês de agosto.

Estes números representam a segunda maior queda entre os países da União Europeia, só superada pela Alemanha (com -5,3%), em termos homólogos, e por Malta (-3,7%), em comparação com o mês anterior.

Os dados da indústria portuguesa surgem alinhados com os resultados relativos ao espaço europeu, que verificou quebras de 1,2%, na União Europeia, e 1,7%, na Zona Euro, em comparação com igual período do ano transato. Ainda assim, a tendência de queda parece estar a abrandar, uma vez que em comparação com agosto a produção industrial cresceu, tanto na União Europeia (0,2%) como na Zona Euro (0,1%).