Fernando Medina. Um adepto do capitalismo

Quando se gasta a verba pornográfica com a parolice da Web Summit devia ter-se alguma vergonha com a miséria espalhada pela cidade.

A Câmara Municipal de Lisboa descobriu uma mina com a história da taxa turística e, hoje, a autarquia tem muitas slot machines ao seu dispor. Seria, pois, natural que Fernando Medina, o presidente eleito, quisesse deixar obra feita: um grande museu aqui – podia perfeitamente ser o dos Descobrimentos –, transportes públicos modernos ali, habituação social acolá, etc. Mas Medina quer ficar para a história como o homem dos grandes empreendimentos, tipo Web Summit, o máximo da modernidade, que deixa ao país o mesmo que o final das vindimas: um terreno que já deu uvas. Além das modernices, Medina quer também – ou pelo menos dá ares disso – que o seu nome fique ligado aos grandes projetos imobiliários, tipo o da Portugália ou do antigo terreno da Feira Popular, que apenas favorecem as classes mais endinheiradas. Nada contra, desde que os mais desfavorecidos ganhem com essas apostas. Os pobres, esses, podem ficar perfeitamente a viver nas suas tendas, pois a autarquia não consegue fazer nada sem o apoio do Governo... Além disso, ao contrário do que fez Rui Moreira no Porto, a autarquia lisboeta não tem – que se saiba – exercido o seu direito de preferência em negócios de expropriação de casas que depois acabam por ser vendidas a fundos estrangeiros. Medina podia também querer ficar na história da cidade como o presidente que mais tinha feito pelos sem-abrigo, construindo casas onde estes podiam ir tomar banho, dormir e receber apoio psicológico. Mas não parece ser esse o caminho do presidente da maior câmara do país. Outros valores se levantam. Quando se gasta a verba pornográfica com a parolice da Web Summit devia ter-se alguma vergonha com a miséria espalhada pela cidade. Nos próximos dias, Lisboa vai estar engalanada para as festividades natalícias. As ruas que ficam atrás do circuito turístico bem podem continuar esburacadas que isso não tem qualquer interesse. Afinal, convém manter alguma tradição na cidade...