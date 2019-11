Prepare os casacos e as bebidas quentes porque vem aí uma descida brusca da temperatura. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir desta quinta-feira as temperaturas máximas vão descer 8 graus devido à entrada de uma maça de ar muito frio proveniente da Irlanda e à previsão de vento forte e queda de neve.

"Adescida acentuada da temperatura será a partir de amanhã [quinta-feira]. Estes valores baixos vão manter-se sexta-feira e sábado e no domingo espera-se uma subida da temperatura”, começou por explicar a meteorologista do IPMA Ângela Lourenço, citada pela agência Lusa.

"De destacar que amanhã [quinta-feira] a descida da temperatura não será só acentuada, mas também acompanhada de vento forte. Estes dois fatores conjugados vão dar um desconforto térmico, o que significa que as pessoas vão sentir mais frio do que aquele que é registado através das temperaturas", acrescentou.

Enquanto as temperaturas máximas devem descer 8 graus, as temperaturas mínimas vão descer 2 a 4 graus.

"Estamos a falar de máximas da ordem dos 13 a 16 graus no litoral e 5 a 7 graus no interior. O valor mais baixo será na Serra da Estrela e em Bragança", sublinhou.

"Vamos ter também aviso amarelo de vento. O vento vai atingir principalmente as terras altas do litoral norte e centro com rajadas de 80 a 110 quilómetros por hora na região da Serra da Estrela. Teremos também aviso amarelo de queda de neve nas terras do interior norte e centro, em cotas acima dos mil metros", afirmou.

Segundo a meteorologista, a partir de domingo os valores da temperatura vão subir, “mas não para os valores que temos tido nos últimos dias”.No entanto, serão “mais elevados do que durante este episódio de tempo frio que teremos nos próximos dias”.