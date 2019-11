Manuela Rodrigues vai acumular o cargo de presidente do conselho de administração da Lusitânia, seguradora que pertence à Associação Mutualista Montepio Geral, com o de CEO. Os cargos constam na lista de órgãos sociais para o mandato 2019/2022, divulgada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

Para trás ficou Fernando Nogueira, nome sugerido pela Mutualista para ocupar o lugar de chairman. A decisão surgiu depois de o responsável ter sido condenado pela Autoridade da Concorrência no cartel dos seguros. Uma situação que levantou dúvidas junto do regulador dos seguros, de acordo com o Observador, levando Fernando Nogueira a retirar a candidatura.

Este é o segundo caso no universo Montepio. Também o atual administrador do Banco Montepio e presidente do Banco Montepio Crédito retirou o seu nome para ser o futuro CEO da instituição financeira. Ao que o i apurou, o atraso na avaliação da idoneidade e as exigências do Banco de Portugal levaram Pedro Gouveia Alves a pedir para não ser nomeado. Esta falta de interesse já foi comunicada tanto a Carlos Tavares, chairman da instituição financeira, como a Tomás Correia, o ainda presidente da associação mutualista.