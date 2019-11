Depois de a Polícia de Segurança Pública ter alertado para o aumento de burlas através da aplicação MB Way, a SIBS já veio a público reagir à publicação feita nas redes sociais, afirmando que as investigações às alegadas burlas estão em segredo de justiça, razão pelos quais não irá dar detalhes sobre as mesmas, citando um comunicado enviado às redações.

A empresa sublinha que continua a manter uma "relação estreita com as autoridades com vista a ajudar a prevenir e/ou identificar estas atividades", pode ler-se na nota.



A SIBS informa ainda que tem vindo a "reforçar a informação dirigida aos utilizadores alertando-os para não adicionarem números de telefone de terceiros ou desconhecidos ao serviço".

De acordo com a empresa, todos os seus serviços possuem têm sistemas de monitorização e deteção de fraude que têm como objetivo reduzir ou ou identificar a ocorrência de situações criminosas.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública “existem 99 registos referentes a burlas deste género em 2018, no nosso Sistema Estratégico de Informação. Em 2019, até dia 31 de maio, já existiam 135 registos”, acrescentando ainda que os burlões “aproveitam o desconhecimento” da vítima sobre a aplicação para, através de indicações enganosas, conseguirem aceder à sua conta bancária e fazer pagamentos e compras de forma ilegítima.

Desta forma, a PSP recomenda que: “recuse o pagamento por esta via” caso não compreenda o funcionamento da aplicação; que em caso de duvida “solicite informação ao seu Banco sobre o funcionamento do MB WAY antes de o utilizar”; “tente sempre fazer os negócios de forma presencial se estiver na mesma área geográfica do comprador” e “receber os pagamentos presencialmente ou através de transferência bancária”; nunca siga “instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por MB Way”.