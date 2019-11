Os icónicos Painéis de São Vicente, peça mais importante do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, e da pintura portuguesa, serão alvo de restauro no âmbito de um projeto com início em 2020, afirmou esta terça-feira o diretor da entidade.

Contactado pela Lusa, Joaquim Caetano indicou que o restauro, para os próximos três anos, irá envolver uma intervenção na Coleção Della Robbia, de escultura de cerâmica vidrada policromada.

Para avançar com este projeto, o Museu Nacional de Arte Antiga assinou ontem, 12 de novembro, um protocolo mecenático com a Fundação Millennium BCP que envolve um apoio financeiro de 225 mil euros.

Este protocolo determina que a fundação passará a ser mecenas estratégico do museu para o triénio 2020-2022 e abrangerá o restauro da Coleção Della Robbia e dos Painéis de São Vicente, "peça por excelência" do museu.