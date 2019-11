A Quarta Parede - Associação de Artes Performativas da Covilhã - anunciou hoje que um grupo de 17 pessoas com idades entre os 60 e os 84 anos vão interpretar uma história ficcional de amor passada nas décadas de 1960 e 1970, na cidade da neve.

Com estreia marcada para sábado, no Teatro das Beiras, os artistas vão dar vida a uma história alimentada pelo período de grandes conturbações políticas e sociais e pela cultura pop (música, cinema, literatura, bailes) que marcaram o país nos anos 1960 e 1970, tendo como base o texto original de um dos participantes, Fernando Paiva.

A peça será apresentada no sábado, às 17:30, no auditório do Teatro das Beiras, e tem interpretação de Ana da Conceição Ribeiro, Amália Silva, António Marchão, Conceição Cipriano, Arminda Ramos, Dina Correia, Fernanda Lourenço, Fernando Paiva, Hemitério Guerreiro, Ilda Ribeiro, José Carvalho, Leontina Guerreiro, Maria Augusta Mineiro, Maria do Céu Marchão, Maria do Céu Moita, Maria do Céu Tavares, Maria Otília Silva.