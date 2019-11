Os americanos Cage The Elephant foram hoje adicionados ao cartaz do festival NOS Alive para atuar no segundo dia do festival que acontece entre os dias 9 e 11 de julho de 2020.

A banda está a apresentar o seu mais recente álbum, Social Cues, lançado ainda este ano. A última vez que a banda esteve em Portugal foi em 2017, ano em que atuaram no mesmo festival e no Coliseu do Porto. A banda norte-americana junta-se a um cartaz que, para já, tem confirmados nomes como Billie Eilish, Caribou, Da Weasel, Hobo Johnson and The Lovemakers, Taylor Swift,Two Door Cinema Club e Wolf Parade.

Os bilhetes para o festival encontram-se à venda nos locais habituais, os bilhetes diários podem ser adquiridos por 69€ e os passes gerais por 159€.