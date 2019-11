Desde outubro que dezenas de embrulhos com cocaína têm dado à costa em praias do oeste de França. As autoridades anunciaram, esta segunda-feira, que já apreenderam cerca de 760 quilogramas de cocaína que deram à costa entre a região de Saint-Nazaire e o País Basco.

Numa operação que envolveu helicópteros das alfândegas e da Polícia, as autoridades francesas percorreram 13 km das praias da região de Porges à procura de pacotes de cocaína como os que têm chegado às praias desde outubro.

As praias da região, que se localizam a cerca de 45 km de Bordéus, encontram-se interditas e as autoridades alertam contra esses produtos “altamente concentrados”, referindo que “o risco de lhes tocar pode provocar uma reação cutânea”.

Segundo o procurador da cidade de Rennes, “foi estabelecida uma cooperação policial de escala europeia e também com as autoridades norte-americanas” de forma a descobrir a fonte das mercadorias.