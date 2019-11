A Escola Básica de Bento de Freitas, em Vila do Conde, foi assaltada, durante a madrugada desta terça-feira. Segundo o Jornal de Notícias, o crime ocorreu entre as 5h e as 6h.

Os ladrões terão acedido à escola, pela entrada, e dirigiram-se às salas dos alunos 4.º ano, que estão equipadas com computadores. Segundo a mesma publicação, os ladrões terão baixado as câmaras de videovigilância para não serem filmados.

A Polícia Judiciária já foi chamada ao local, onde, apesar de os pais do terceiro e do quarto ano terem sido chamados à escola par ir buscar as crianças, há turmas que continuam a ter aulas normalmente.