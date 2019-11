A Casa do Povo de Sobreira, em Paredes, foi assaltada, durante a madrugada desta terça-feira. Os assaltantes terão levado um cofre que pesava cerca de 500 quilos e que teria, no interior, seis mil euros.

Os assaltantes terão arrombado a porta, deixando os vidros partidos, e arrastado o cofre que media 1,5 metros, para o exterior. Segundo o Jornal de Notícias, para além dos milhares de euros que estavam no interior, havia também documentação importante da instituição, que tem modalidades como hóquei, andebol e patinagem.

O crime terá ocorrido entre a 1h e as 7h da manhã, e o alerta terá sido dado por volta das 7h30, quando um cliente do café que funciona no mesmo edifício se apercebeu da porta arrombada.