A RTP2 tem estado a exibir a segunda temporada de uma série ficcional chamada Alemanha 86 que, retratando o estertor da RDA, retrata também as estranhas relações que, no final, aquele país mantinha já, então, com a RFA.

De um lado, procura-se mostrar como a necessidade aguça o engenho e como essa, mesmo quando destinada, no essencial, a manter a sobrevivência de um sistema em crise, acabou por fazer incorrer os responsáveis da RDA em estratagemas congeminados no outro lado da fronteira das duas Alemanhas e que eram em tudo contrários aos princípios que defendiam e justificavam a distinta existência da Alemanha socialista.

Por outro, aparentemente com alguma objetividade, revelam-se de igual modo os negócios imorais que a RFA procurava fazer através e com a participação conivente da outra Alemanha, escamoteando-os, assim, da opinião pública própria.

No meio, conta-se a história de personagens que, com maior ou menor idealismo, se vão deixando enredar naquelas tramas, vão refletindo sobre o destino histórico de ambas as sociedades, mas que, no essencial, descobrem sobretudo um crescente criticismo em relação à degenerescência do regime socialista da RDA.

Ora, é precisamente aqui que reside o cerne da ideia que a série parece querer transmitir.

Não escondendo a cupidez do regime capitalista que governava a RFA – o capitalismo é o que é em qualquer parte do mundo –, ilustrando ainda benignamente o idealismo inicial de algumas das personagens do defunto regime leste-alemão e alguns objetivos nobres que a ele terão presidido (afinal, são todos bons alemães), a série vai revelando aos espetadores como, de facto, não podia haver verdadeira alternativa ao sistema que governava a RFA.

No fundo, insinua-se a impossibilidade da construção de uma sociedade mais generosa e solidária, capaz de se confrontar com a sociedade que, no Ocidente, foi sendo edificada e que, com todos os seus defeitos, a série quer mostrar como efetivamente mais equilibrada e razoável.

Os vícios da RDA eram especialmente maus, precisamente porque concretizados em nome de um ideal que se apresentava como bom e generoso.

Daí a evidente necessidade de sublinhar a hipocrisia das personagens que, na série, encarnam o seu regime.

Os vícios da RFA, pelo contrário, não mereceram aos autores da série especial ilustração e justificação porque se presume que, afinal, correspondem à sociedade real, e esta é como é, sendo os seus vícios inelutáveis e conhecidos de todos.

Daí também não ter parecido necessário caracterizar tão a grosso as personagens que representam o regime da RFA.

Aqui, o paradoxo, mas também o essencial da mensagem: se o bem tende a ser contaminado pelo mal, mais vale o mal que conhecemos e com que sabemos já lidar.

Não se enredem, portanto, de novo em experiências sociais que só podem falhar – explica a série.

O fim desta história não é ainda conhecido entre nós, no momento em que escrevo este texto.

Conhecido é, sim, o fim pouco glorioso que teve a RDA e os fenómenos políticos que, na Alemanha atual, se desenvolvem com especial saliência nos estados regionais que constituíam aquele desaparecido país.

Tais fenómenos, e entre eles o do reforço crescente das forças da extrema-direita radical, revelam bem como, finalmente, a integração na sociedade ocidental não tem sido fácil para os alemães que ali viviam e principalmente para os seus filhos.

Afinal, o mal normal com que julgávamos saber lidar no Ocidente é imprevisível e bem mais perigoso do que imaginávamos.

Esperemos pelas cenas dos próximos capítulos, se a elas tivermos ainda direito.

