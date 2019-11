O Brasil está metido numa grande embrulhada

Se a eleição de Jair Bolsonaro já tinha contribuído para extremar as posições no país, a saída de Lula da prisão promete “acordar” e endurecer a oposição ao novo Presidente, desencadeando uma confrontação que poderá não ser apenas no campo da política.

A libertação de Lula da Silva, na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, pode mergulhar o Brasil numa situação explosiva. Se a eleição de Jair Bolsonaro já tinha contribuído para extremar as posições no país, a saída de Lula da prisão promete “acordar” e endurecer a oposição ao novo Presidente, desencadeando uma confrontação que poderá não ser apenas no campo da política. Paralelamente, esta decisão do Supremo vai também necessariamente reforçar na cabeça de muitos a ideia de que Lula é inocente e foi cometida uma grande injustiça. Há, pois, que distinguir dois pontos. O primeiro é o timing do processo. O tempo recorde em que o antigo Presidente foi julgado e preso aponta para um processo político. De facto, temos a clara sensação de que a celeridade com que os tribunais decidiram teve como principal objetivo impedir a candidatura de Lula ao Planalto quando era o favorito em todas as sondagens. E a ida de Sérgio Moro, o juiz que conduziu o processo, para ministro da Justiça reforçou essa ideia, seja ela certa ou errada, de promiscuidade ou mesmo de conluio entre o funcionamento dos tribunais e os jogos políticos. Bolsonaro não devia ter convidado Moro e este não devia ter aceitado o cargo para manter as águas bem separadas. Assim, ficamos com muitas suspeitas... Uma questão bem diferente é se Luiz Inácio Lula da Silva é ou não inocente. E aqui, olhando para o cenário de corrupção generalizada no PT, parece quase impossível que o “chefe da banda” estivesse imaculado. Olhando para o assunto com algum distanciamento, há ainda outro aspeto que salta à vista: a recandidatura de Lula, depois de ter cumprido dois mandatos e de ter passado o testemunho à sua discípula Dilma Rousseff, também suscitava as maiores dúvidas. Houve um político bem nosso conhecido que fez isso com sucesso: ao atingir o limite de mandatos, deixou um protegido no seu lugar e, assim que pôde, regressou calmamente ao poder. Isso aconteceu em Moscovo – o político chama-se Vladimir Putin. O que pensarão os apoiantes de Lula acerca disso?