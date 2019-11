Centenas de manifestantes independentistas catalães cortaram uma autoestrada que liga Espanha e França, em La Jonquera, perto da cidade de Girona. Os manifestantes foram convocados pelo grupo “Tsunami Democràtic”, que apela a ações de desobediência civil, em protesto contra a condenação judicial de independentistas catalães, emitida no mês passado.

Forças antimotim encontram-se no local para tentar controlar a situação e a polícia francesa já alertou que caso os manifestantes não levantem o bloqueio terão de recorrer à força para desimpedir a via. Ao início da tarde, para bloquear a passagem, os manifestantes utilizaram automóveis e construíram barricadas com materiais de obras. Depois das negociações terem sido iniciadas, alguns dos manifestantes acederam ao pedido da polícia antimotim e decidiram retirar os veículos, em troca de estes não serem sancionados.

Marta Vilalta, porta-voz da Esquerda Republicana da Catalunha, afirmou à imprensa que a ação "é legítima" desde que seja realizada "no quadro democrático" e sem violência. As ações de reivindicação, a nível institucional ou nas ruas, "partilham um objetivo: o de que deve haver uma solução democrática, baseada no reconhecimento dos direitos fundamentais, entre os quais a autodeterminação da Catalunha", disse a porta-voz, citada pelo jornal espanhol, El Diario.