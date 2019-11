Várias empresas no Japão proibiram as funcionárias do sexo feminino de utilizar óculos graduados no trabalho. Tudo por um motivo estético: os patrões consideram que as mulheres que utilizam óculos graduados tapam a maquilhagem, algo que é de caratér obrigatório entre muitas empresas japonesas e dá uma imagem mais fria e menos feminina às mulheres.

A proibição originou vários protestos nas redes sociais. Através da hashtag #ocúlos são proibidos, as mulheres mostraram o seu desagrado com a nova medida."Não proíbam com base em valores egoístas. Liberdade no emprego. Discriminação contra mulheres ou contra #proibiçãodeóculos", lê-se numa mensagem partilhada no Twitter.

Kumiko Nemoto, professora de sociologia da Universidade de Estudos Estrangeiros de Quioto, também se mostrou contra a nova medida implementada e refere que esta proibição "reflete um pensamento japonês antigo e conservador" e que, nos dias de hoje, "as pessoas no Japão estão a reagir com mais indignação a práticas ultrapassadas", citada pela BBC.