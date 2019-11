O Governo revogou esta segunda-feira a permissão dada aos pescadores para manter a bordo sardinha misturada com outras espécies.

No despacho, é invocada a "dificuldade da fiscalização e do controlo" da autorização de manter a bordo de sardinha – cuja pesca está interdita - misturada com outras espécies, até 1% do total das capturas a bordo.

Esta autorização, concedida há um mês, tinha como objetivo “salvaguardar situações pontuais na atividade das embarcações de cerco que dirigiam a pesca ao biqueirão".