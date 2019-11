O secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, acabou por não visitar o Centro de Informação de Covas do Barroso, no distrito de Vila Real, tal como previsto, devido a um protesto de populares contra a exploração do lítio.

Depois de ter visitado a Câmara Municipal de Boticas, João Galambra dirigiu-se para o Centro de Informação de Covas de Barroso. À sua espera estavam dezenas de manifestantes, que giritavam “Não à mina, Sim à vida”, enquanto cercavam o carro de João Galamba.

O secretário de Estado Adjunto acabou por voltar para trás, tendo regressado mais tarde já com a presença da GNR no local, mas, mesmo assim, acabou por não fazer a visita.