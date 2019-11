Tendo presente o teor da notícia intitulada “Ateneu Comercial de Lisboa. O impasse de um edifício que se diluiu no tempo” veiculada pelo jornal i e que incide sobre alegados desaparecimentos patrimoniais, com o suposto valor global atribuído de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), tomamos a liberdade de esclarecer que a situação descrita em nada corresponde à realidade.

Aliás, na sequência do alarme social despertado pelo jornal i foi solicitada a intervenção dos serviços camarários do Departamento da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, entidade pública responsável pela classificação do espólio móvel inventariado, cujos técnicos atestaram presencialmente a existência física dos bens em causa, um exemplar d’”Os Lusíadas” e um dos lustres dos salões nobres, que se encontram devidamente inventariados como ativos do Ateneu Comercial de Lisboa.

Desta forma, face a este caso infundado, esperamos do vosso jornal o necessário rigor futuro na divulgação factual de notícias, manifestando a nossa disponibilidade para prestarmos quaisquer esclarecimentos, bem como, a atenção antecipada ao possível desenvolvimento deste assunto, reservando-nos, assim, no direito de podermos desencadear os procedimentos judiciais necessários à reposição do bom nome e da dignidade pública de uma instituição centenária como é o Ateneu Comercial de Lisboa.

Joaquim Pereira Faustino

Presidente da Direção do ACL (A.l.)