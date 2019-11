Uma mulher esfaqueou o companheiro até à morte, esta segunda-feira de manhã, na Moita.

Pouco depois, entregou-se no posto da GNR daquela localidade, do distrito de Setúbal, tendo confessado o homicídio.



O crime terá ocorrido no rés-do-chão de um prédio e a mulher, com marcas visíveis de violência, justificou o crime alegando ser vítima de violência doméstica, avançou o Correio da Manhã.

O alerta ocorreu cerca das 11h.