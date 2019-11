Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira vêm confirmar a quebra do índice de volume de negócios da indústria portuguesa, com um decréscimo de 2,1% em setembro, face ao mesmo mês do ano passado. Ainda assim, uma descida mais ligeira do que a verificada no mês de agosto, onde se registou uma queda de -5,8%.

Números que se explicam pela descida dos índices relativos ao mercado nacional e ao mercado exterior em 1,9% e 2,3%, respetivamente (em agosto estas reduções atingiram os 4,5% e 8,0%).

Estes resultados confirmam o aumento da descida das vendas na indústria em 2,2% no 3.º trimestre de 2019, já que a variação homóloga no trimestre anterior havia-se situado nos -1,7%.

Ainda de acordo com o relatório do INE, os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas cresceram 0,9%, 3,6% e 0,4%, respetivamente (0,5%, 4,4% e 3,1% em agosto, pela mesma ordem).