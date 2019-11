Rodrigo, o bebé que nasceu, no passado mês de outubro, no Hospital de São Bernardo em Setúbal, com malformações graves, já está em casa com os pais.

"O bebé Rodrigo encontra-se estável, não necessitando atualmente de cuidados especiais em regime de internamento hospitalar", informou, em comunicado, o Centro Hospitalar de Setúbal.

Segundo a mesma nota, o bebé teve alta hospitalar na passada sexta-feira. O hospital ofereceu disponibilidade para manter Rodrigo em internamento, mas os pais decidiram que preferiam continuar a prestar cuidados ao menino em casa.

"A criança e família estão a ter o apoio da Equipa Comunitária de Cuidados Paliativos, mantendo-se sempre na retaguarda o apoio da Equipa Intra Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos", informa ainda aquela unidade hospitalar.