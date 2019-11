Um homem baleou, durante a noite deste domingo, duas mulheres, de 54 e 73 anos, em Cumeada, Reguengos de Monsaraz.

De acordo com o Correio da Manhã, as vítimas, que se encontram em estado grave, são a ex-mulher e a sogra do agressor.

De acordo com o mesmo jornal, as mulheres foram inicialmente transportadas para o hospital de Évora mas, devido à gravidade dos ferimentos, acabaram por ser transferidas, esta segunda-feira, para o Hospital de São José e para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O suspeito, de 51 anos, está em fuga.

Escreve o Correio da Manhã que agressor e vítima foram casados durante dez anos. Depois de vários anos a viver na Suiça tinham regressado recentemente a Portugal. A mulher, de 54 anos, foi viver com a mãe, de 73 anos, depois de iniciar o processo de divórcio.

A PJ está a investigar o caso.