A jovem atriz norte-americana Laurel Griggs que participou em musicais da Broadway como Cat on a Hot Tin Roof, com Scarlett Johansson, e no premiado Once, morreu, aos 13 anos, após um "ataque de asma massivo", revelou o seu avô, David B. Rivlin.

A morte de Laurel ocorreu no dia 5 de novembro, mas só agora foi divulgada a informação de que a atriz morreu depois de ter dado entrada no Mount Sinai Hospital, em Nova Iorque, revelou o New York Times.

A maior parte do seu trabalho foi na Broadway, onde se estreou com seis anos, mas o talento de Laurel Griggs também pôde ser comprovado na televisão, com vários episódios de Staurday Night Live no quais entrou, e no cinema, tendo desempenhado um papel no filme de Woody Allen Café Society, de 2016, com Steve Carell, Blake Lively e Kristen Stewart

Laurel desempenhou também o papel de Ivanka no musical Once, adaptado do filme com o mesmo nome, Eliza Holland Madore que foi a mesma personagem na obra, não quis deixar de recordar e homenagear a amiga no Instagram.