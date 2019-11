Quantos Estados há em Portugal?

Alguém sério, alguém mesmo a sério acredita que o Estado que decidiu em meses sobre o Montijo é o mesmo que ignora Beja? Não pode ser.

Longa tese se podia escrever, mas fiquemos pelas evidências mais sumárias.

Montijo e Beja são parte de Portugal, mas parecem não ser terras tuteladas pelo mesmo Estado quanto às obrigações político-administrativas, à equidade de tratamento e à decisão e mobilização para os problemas, ambos, em primeiro plano de incidência regional.

Sim, porque não há um problema nacional aeroportuário em Lisboa e uma questão regional em Beja: ambos são regionais e, nesta circunstância, de imputação nacional.

- Montijo 2019, aeroporto a readaptar

Há um ano e pouco, a empresa francesa que tem a gestão dos aeroportos nacionais e que cobra portagens nas duas pontes de Lisboa sobre o Tejo (embora seja o Estado a pagar a manutenção) decidiu que seria no Montijo que devia ficar o aeroporto complementar a Lisboa.

O Governo, que quanto a planeamento sério de médio e longo prazo faz por não aborrecer o futuro, tomou a sugestão como boa e tem-se visto o Ministério do Ambiente, tão exigente e contraordenacional com o mundo das pequenas venalidades no setor, produzir através da máquina dependente da rua de O Século a aceleração de procedimentos, o aligeirar das consequências que qualquer observador bom chefe de família deteta como grosseiramente obliteradas: proximidade de núcleos residenciais, fauna abundante e outras imputações bem reveladas por grupos de peritos independentes de interesses políticos e empresariais que afastam a solução já desmontada sem desmentido, uma calinada decisória confirmada pela própria Agência do Ambiente, que pôs na mesa o custo de ações para minimizar impactos diversos: 50 milhões de euros.

Estudos de impacte ambiental (EIA) desta natureza descredibilizam o pouco que restava deste instituto que, a esta luz, não passa de mera plasticidade feita sob encomenda e mais conforme a interesses circunstanciais.

Aliás, as consequências deste posicionamento facilitador do ministerial decisor na questão do Montijo, como noutro plano no recente concurso para recolha de certos resíduos sólidos, em que a PGR veio dar razão ao regulador, enfraquecem a reliability daquela que devia ser uma área da administração pública com força de autonomia decisória baseada numa imprescindível imagem pública suprapartes.

E a fonte destes equívocos é a mesma que em breve lapso de tempo mudou a designação de “Ambiente e da Transição Energética” para “Ambiente e Ação Climática”; adivinhando-se que, em 2020, os cabeçalhos oficiais vacilarão, talvez aditando “do lítio e das baterias” ou, depois do inverno e face aos desenvolvimentos laboratoriais na mobilidade automóvel, do “hidrogénio e correlativos avanços qualitativos”…

Um epopeia designativa, cujo significado é pouco abonatório da permanência mínima de política e de agenda no tempo, com um inequívoco significado de desvalor do que se passa neste setor.

- Beja 2015, aeroporto

Qualquer governante digno deste nome, ao entrar no gabinete ministerial das infraestruturas depois de tomar posse num Governo legítimo e desde 2015, teria feito ponto de honra, em dossiês como o do Aeroporto de Beja, de não deixar na mesma o que encontrou.

Escreveria num post-it para aí de um metro quadrado, colado na parede, a lembrança da prioridade das prioridades: mudar a situação inoperativa do “Aeroporto de Beja”.

Porque em Beja algo haverá a fazer: vender, arrendar, concessionar, promover hasta pública para privados ou públicos, cooperativos ou de qualquer natureza - finalmente, uma bem conseguida e reinventada solução que ponha aviões a aterrar e levantar no Alentejo.

Mas não...

O Governo, com a sua conduta, acha que Beja não valerá uma missa de trabalho esforçado, enquanto o Montijo vale a bíblia ambiental completa da tergiversação relativizadora de impactos…

Entrementes, o Alentejo olha aquele aeroporto como um mausoléu/desperdício de milhões, numa espécie de homenagem e mostra tétrica do abandono e impotência das autoridades públicas.

Então, este caso dual significa que o Estado português, quanto a prioridades nacionais, está uma “república de oportunidades” e não uma República de responsabilidade ilimitada em assuntos públicos e na equidade da sua resolução.

Depois admiramo-nos que 100 mil portugueses em cada ano olhem estes casos e saiam de Portugal, por estas e por outras, e no significado que encontram neste eventos..

E que o investimento estrangeiro, maciço, crescente, alterando a paisagem da economia, que riscou Portugal do mapa como destino principal, faça como o Governo faz a Beja.

Ver um dia o Sr. Presidente da República levantar de helicóptero no Montijo, sobrevoar Alverca e aterrar em Beja, eis o novo circuito em defesa do Estado português uno e indivisível que os portugueses irão saudar, não destratando Beja nem Alverca, ao mesmo tempo que põe o Montijo como questão decidida, notoriamente à revelia dos interesses nacionais.

Jurista