Espanha a ferro e fogo

Espanha está sem ação para uma crise de que não se vê como pode sair. A questão catalã esmaga ideologias.

Ouvi durante anos que o processo de transição pós-Franco tinha sido uma das forças motrizes do avanço espanhol. Esta alusão era sempre proposta por comparação ao caso português, em muitos casos desmerecendo o 25 de Abril, em particular no que se prendia com as condições de desenvolvimento económico e as mutações abruptas que o país vizinho não conheceu. Assim não foi em Portugal com o PREC, uma modalidade oposta, um processo mais genuíno e espontâneo, abertamente disruptivo, com menor controlo político e em que as várias correntes sociais se defrontaram abertamente. A ordem não foi mantida e não ficou pedra sobre pedra do Estado Novo. A transição espanhola – necessariamente mais exigente no quadro de uma nação plurinacional –, sob a capa de uma evolução pactuada, não conseguiu, não obstante uma minuciosa articulação do rei e de figuras como Adolfo Suárez e Santiago Carrillo, curar feridas, umas ancestrais, outras provindas da guerra civil e do posterior renascimento da dimensão absolutista e centralizadora cujas raízes remontam aos Bourbon. A supressão das línguas e a intolerância de tradições na Catalunha e no País Basco, em particular, em nome de uma unidade que interdita a diferença, foram ferramentas de uma Espanha feita à força. Em boa verdade, não se sabe se poderia ser doutro modo. O preço dessa paz, a transição, fica consagrado no pacto constitucional de 1978 e vertido no compromisso de construção de estatutos autonómicos que evoluíram com geometria variável. A Espanha ficou sem ser um Estado federal ou um Estado regional, e o insaciável processo de devolução ilimitada de poderes degenerou em acentuadas assimetrias e na impossibilidade de afirmação dos partidos nacionais na Catalunha e no País Basco. Ora, a revisão do estatuto da Catalunha que caiu às mãos do Tribunal Constitucional precipitou aquilo a que estamos a assistir hoje, que se caracteriza por um fenómeno profundamente divisivo cuja radicalidade conduz ao nascimento de novas formações políticas como o VOX ou o Ciudadanos. Estas são respostas ao falhanço ou submissão dos partidos nacionais que já quebraram o bipartidarismo. Hoje, Espanha está sem ação para uma crise de que não se vê como pode sair. A questão catalã esmaga ideologias e sobrepõe o debate do que é Espanha a qualquer outra consideração. A exumação de Franco e o ajuste de contas abrem insuperáveis obstáculos aos partidos unionistas. O sistema político está bloqueado e a dispersão de mandatos por vários partidos nacionais conduz inevitavelmente a uma composição parlamentar em que as soluções de governabilidade têm estado paradoxalmente nas mãos dos separatistas.

P.S. No momento em que escrevo desconheço o resultado mas, a menos que um dos blocos tenha maioria, não descortino como se derruba este muro.

Deputado à Assembleia da República