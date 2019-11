Tantos invisíveis, tantos milhões

Quantos lisboetas farão a Avenida Infante Dom Henrique sem nunca ter reparado nas seis tendas junto àquele quiosque fechado e encardido? Inquietou-me nunca as ter visto. Sabe-se agora que era ali que vivia há um ano a mãe que na semana passada abandonou o filho acabado de nascer num caixote de lixo, um caso arrepiante em que, felizmente, a criança foi encontrada a tempo. É a única certeza: a sorte que foi o choro do bebé ter sido ouvido por quem ali passou e o alerta ter sido dado a tempo. A investigação seguirá o seu curso para perceber o que levou a jovem de 22 anos a agir desta maneira e a não entregar a criança em segurança e, ao que tudo indica, a esconder a gravidez. Tudo o que possamos dizer é especular e, acima de tudo, não muda o começo de vida trágico desta criança nem o peso que recai sobre esta mulher. Mas o caso deste bebé deve e tem de recentrar-nos no combate à pobreza e a uma certa normalização da miséria, dos caixotes para estas tendas que se vão vendo em diferentes pontos da cidade, as mesmas tendas que se veem em acampamentos de protesto e nos festivais, aqui apenas remendos. São muitos os que trabalham com pessoas sem-abrigo em Lisboa, associações e voluntários que doam o seu tempo a ajudar e a escutar histórias que são tudo menos lineares. Deviam ser mais vezes reconhecidos publicamente. Partilham que não há soluções instantâneas para tirar as pessoas da rua, mas também alertam que tem de haver um trabalho continuado, articulado, que envolva as diferentes instituições e em que não existam vazios, por exemplo em áreas críticas como o apoio em saúde mental e respostas de emergência. Se a rua for o limite, quanta pobreza envergonhada se esconde ainda dentro de casa, nas escolas, nos locais de trabalho, e nos interpela a estarmos coletivamente atentos, como estiveram os que salvaram este bebé. Numa ironia profunda, no dia em que esta criança nasceu vivia-se a escassos quilómetros a euforia da Web Summit, cimeira em que a Câmara Municipal de Lisboa investiu, só este ano, alguns milhões em instalações provisórias, com todas as honras de Estado. Não há como não nos interrogarmos se esse dinheiro e empenho não seriam muito mais necessários no apoio a quem tem menos e a quem lhes dá a mão.