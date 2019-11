O piloto português António Félix da Costa (Oreca) venceu este domingo a categoria LMP2 da terceira prova do Campeonato do Mundo de Resistência de automobilismo, disputada em Xangai, na China.

Para o cascalense este foi “um grande dia” uma vez que esta foi também a sua primeira vitória de sempre neste Mundial, resultado que lhe permite contar com vitórias em todas as categorias disputadas na sua carreira: Formula Renault 2.0, Fórmula 3, GP3 Series, World Series 3.5, DTM, FIA Fórmula E, Copa do Mundo F3 e agora também no Mundial de Resistência

"Esta vitória foi obtida pelo excelente trabalho de equipa que todos fizemos, sem qualquer erro em pista e com pit stops muito eficientes e sempre nos momentos certos, toda a equipa JOTA esteve muito bem e merecemos esta vitória. Grande trabalho dos meus colegas de equipa, juntos hoje mostrámos que fomos os mais fortes e só temos de estar orgulhosos deste dia, para mim principalmente pois foi a minha primeira vitória aqui no Mundial de Resistência", disse o piloto luso.

Félix da Costa, que fez equipa com o britânico Anthony Davidson e com o mexicano Roberto Gonzalez, partiu do 5.ª lugar da grelha, mas terminou as quatro horas de corrida com 121 voltas completadas e 17,090 segundos de avanço sobre o 2.º classificado da classe, o Oreca da Jackie Chan DC Racing, tripulado pelo francês Gabriel Aubry, pelo chinês Ho-Pin Tung e pelo britânico Will Stevens.

Com este resultado, o piloto de Cascais passa a ocupar a 6ª posição da tabela de pontos da classe LMP2, com um total de 35 pontos, menos 16 que os lideres do Team Nederland (Giedo Van der Garde e Frits Van Eerd).

O FIA WEC viaja agora até ao Bahrain, no dia 14 de Dezembro, para a 4ª prova da temporada 2019/2020.

Ainda antes, já no próximo dia 22 de Novembro tem inicio a FIA Fórmula E, com a prova inaugural marcada para Riade, na Arábia Saudita.