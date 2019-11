Nélson Semedo vai estar afastado dos relvados por cerca de cinco semanas, depois de ter contraído uma lesão muscular no gémeo da perna esquerda, no encontro diante do Celta Vigo, que os blaugrana venceram, por 4-1, a contar para o campeonato espanhol.

A informação foi este domingo avançada pelo Barcelona, pelo que o defesa português, que consta entre os convocados de Fernando Santos, irá falhar os jogos da seleção, diante da Lituânia e Luxemburgo, de qualificação para o Europeu de 2020.