Já foi localizado o corpo do trabalhador que no último sábado caiu, juntamente com uma máquina pesada, para o interior de uma pedreira, em Vila Viçosa, Évora.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, citada pelo site Notícias ao Minuto, indicou que o cadáver foi localizado pelas 11h30 e a operação de resgate deverá ter início após avaliação da situação por parte das autoridades competentes.

Recorde-se que a vítima é um trabalhador, de 51 anos, residente em Borba. As operações de busca foram retomadas este domingo, depois de interrompidas no sábado à tarde devido à falta de visibilidade.

A máquina, “com cerca de 30 toneladas”, estava a fazer uma manobra de descarga de pedra quando caiu para o interior da pedreira, que se encontrava desativada. Em declarações à agência Lusa, o comandante dos bombeiros de Vila Viçosa, Nuno Pinheiro, disse que o acidente ocorreu quando se procediam a trabalhos para "entulhar" e fechar a pedreira, localizada junto à estrada entre Vila Viçosa e Bencatel.