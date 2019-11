Sergio Moro, juiz responsável pela condenação de Lula da Silva e atual ministro da Justiça do Brasil, recorreu ao Twitter para se dirigir a quem lhe pedia resposta às palavras do antigo chefe de Estado brasileiro, que este sábado se referira a si como "canalha", num discurso perante milhares de apoiantes em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo.

"Aos que me pedem respostas a ofensas, esclareço: não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas", escreveu o antigo magistrado, numa mensagem publicada cerca de uma hora depois da intervenção de Lula da Silva.

O antigo líder do Brasil lembrou que Jair Bolsonaro, atual presidente da República brasileira, já confessou publicamente ter sido eleito por causa de Sergio Moro, o principal juiz da operação Lava Jato - a maior operação contra a corrupção no Brasil - e o responsável pela primeira condenação de Lula da Silva.