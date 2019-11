Jordan Santos, internacional português, foi este sábado eleito o melhor jogador do mundo de futebol de praia, na Gala Beach Soccer Stars 2019, que decorreu no Dubai. O ala de 28 anos, que esta temporada representou o Braga, os russos do Spartak de Moscovo, os chineses do Meizhou Hakka e os turcos do Yesil Ercis Belediye, superou o italiano Gabriele Gori e o brasileiro Rodrigo e tornou-se o segundo português a conquistar o galardão, depois de Madjer em 2015 e 2016.

"Quero dar os parabéns ao Gori e ao Rodrigo pela caminhada e trabalho que têm desenvolvido. Se este prémio vos tivesse sido entregue, seria igualmente justo. Agradeço também à organização desta gala. É um momento marcante para a vida de atletas, treinadores e apaixonados da modalidade", afirmou Jordan Santos durante a entrega do troféu.

"Uma época de sonho, agora coroada: o melhor jogador do mundo é português! Parabéns, Jordan Santos!", exaltou a Federação Portuguesa de Futebol através da sua conta oficial no Twitter, recordando todos os títulos alcançados pelos esquerdino este ano: Europeu, Jogos Europeus e Mundialito pela seleção nacional e Taça dos Campeões, Mundialito, Campeonato e Taça de Portugal ao serviço do Braga.

No que respeita aos restantes troféus, destaque para o galardão de melhor treinador, que seguiu para Gilberto, selecionador do Brasil - entre os nomeados estava o selecionador português Mário Narciso, vencedor do prémio em 2015 e 2016.