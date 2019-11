Um acidente de trabalho numa central de Betão situada a sete quilómetros de Loulé, no Cerro da Cabeça Alta, originou a morte de um homem de 47 anos na manhã deste sábado. A informação foi adiantada à Agência Lusa por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

De acordo com aquela entidade, o acidente envolveu maquinaria, não sendo adiantadas mais informações em relação às circunstâncias em que ocorreu a morte do trabalhador. Em comunicado enviado à Lusa, a Cimpor, empresa que detém a fábrica criada na década de 70 nos arredores de Loulé, informou ter decretado "de imediato a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido", endereçando ainda "sentidas condolências à família e amigos" da vítima.

A central de betão situada no Cerro da Cabeça Alta é uma das três fábricas de cimento que a empresa, fundada em 1976 e sediada em Lisboa, detém em Portugal. A Cimpor opera ainda em mais dez países: Espanha, Marrocos, Brasil, Tunísia, Turquia, Cabo Verde, Moçambique, China, Egito e África do Sul.