Business2Sea - Fórum Oceano

Ações de política pública com a amplitude e cooperação estratégica como o Business2Sea permitem conhecer, fortalecer, promover, inovar, desenvolver e organizar melhor o “Mar português”

Este ano, o Fórum Oceano vai realizar a 9ª Edição do Business2Sea, cujo tema geral é “Conservação dos Oceanos e Uso Sustentável dos Recursos Marinhos”. O Business2Sea é um evento internacional, importante, significativo e regular que marca todos os anos o “Mar português”.

O Fórum Oceano com a organização do Business2Sea aproveita, e bem, para promover um amplo e profundo debate sobre a política pública do mar, mobilizando uma vasta e ampla plateia de agentes e atores do “Mar português”.

Alicerçado através de workshops, sessões, apresentações coletivas e individuais, encontros de negócios, espaço expositivo etc., este ano vai ser reforçado pelo facto de se articular no mesmo espaço com outros eventos, também importantes, tais como a 6ª Conferência de Stakeholders do Atlântico e o Evento Anual Programa Interreg Espaço Atlântico.

Oferecendo assim uma oportunidade para rever e identificar novos caminhos para uma governança do mar mais eficiente e eficaz, mostrar o que melhor se faz por cá no âmbito da inovação e investigação científica e tecnológica, empregos e competências profissionais, bem como dar visibilidade às necessidades sentidas para assegurar um desenvolvimento sustentado das atividades económicas, da literacia oceânica e preservação ambiental.

E, ainda um momento especial para os associados do Fórum Oceano e outros parceiros, independentemente de pertencerem à área do mar, atualizar o conhecimento das tendências e oportunidades vigentes, trocar experiências, estabelecer contactos, criar condições para a emersão e fortalecimento de parcerias essenciais e cooperações estratégicas que ajudem a cimentar objetivos coletivos das instituições, empresas, empreendedores, investigadores, centros de investigação, associações, administração pública e autárquica etc., tornando-se deste modo num grande contributo para fortalecer e alicerçar o crescimento sustentado de uma Economia Azul, circular e sustentável.

Como sabemos o Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar é resultado da fusão do Oceano XXI e da Associação Fórum Empresarial da Economia do Mar, foi esta unificação que veio permitir reconhecê-la como o Cluster do Mar de Portugal. A sua constituição foi também um passo fundamental e decisivo para a criação de um instrumento coletivo e estratégico para o “Mar português”, e para os seus atores, provenientes de diversas intuições públicas e privadas, e de cadeias de valor económica, se pudessem associar para criar dinâmicas colaborativas, influenciar, promover, valorizar e potenciar o rumo e o percurso do “Mar português”.

Por outro lado, esta organização, que é um pouco de todos nós, deve fortalecer o seu papel na consciencialização da sociedade no seu todo relativamente à importância do Oceano e dos Mares, o que já representam, e o que podem vir a representar como elemento essencial na conservação e preservação da vida, como fonte de alimento, de energia, de transporte, de lazer, saúde e bem-estar, de emprego e crescimento económico, pois é muito importante.

O “Mar português” e a Economia Azul precisam disto.