Bernie Sanders, o candidato democrata favorito à presid|encia dos Estados Unidos, reagiu à libertação de Lula da Silva nas redes sociais. Sanders escreveu que o ex-presidente brasileiro "fez mais do que qualquer outro" para diminuir a pobreza no Brasil e que sempre defendeu os trabalhadores.

O candidato norte-americano acrescentou ainda que está feliz pelo facto de Lula ter saído da prisão, "algo que nunca deveria ter acontecido".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">As President, Lula has done more than anyone to lower poverty in Brazil and to stand up for workers. I am delighted that he has been released from jail, something that never should have happened in the first place. <a href="https://t.co/UNZZqjjMVF">https://t.co/UNZZqjjMVF</a></p>— Bernie Sanders (@BernieSanders) <a href="https://twitter.com/BernieSanders/status/1192918565118234624?ref_src=twsrc%5Etfw">8 de novembro de 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>