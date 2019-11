Novo fim de semana, novo jogo grande, desta vez na Premier League. Liverpool e Manchester City têm encontro marcado para este domingo em Anfield, num momento em que os reds lideram com seis pontos de vantagem sobre os citizens, segundos classificados. Por esta razão, e embora esta seja apenas a 12.a jornada da prova, perder pode ser o suplemento necessário para os reds não mais largarem o topo da tabela. A missão da equipa dos internacionais portugueses Bernardo Silva e João Cancelo está, porém, longe de ser desafio que possa ser cumprido de olhos fechados. Os reds, de Jürgen Klopp, seguem imbatíveis na competição e a única mancha nesta caminhada é o surpreendente empate em Old Trafford, diante do Manchester United.

Já os citizens, que registam duas derrotas até aqui, ante o Norwich City e o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, além de um empate, com o Tottenham, podem ver este desafio como a verdadeira prova de fogo, uma vez que um triunfo reacende de novo a luta pelo título.

Recorde-se que os blues alcançaram na última época o inédito bicampeonato, pelo que uma nova conquista representaria sempre um resultado histórico.

Já Anfield continua à espera de um troféu da Liga inglesa há três décadas, depois de em 1989/90 ter conquistado o último título, o 18.o da história dos vermelhos.

À espreita

Quem vai estar certamente atento ao principal jogo do cartaz são o Leicester City e o Chelsea, que em caso de derrota da turma de Pep Guardiola podem até ultrapassar o clube de Manchester na tabela. Foxes e blues seguem atualmente com os mesmos 23 pontos, no 3.o e 4.o posto, respetivamente, a dois do atual bicampeão inglês. O Leicester, que recebe no sábado o Arsenal (5.o), tem feito, de resto, um percurso notável na competição, voltando a entusiasmar os adeptos do King Power Stadium, numa época em que vão ficar cumpridos três anos desde a conquista do primeiro campeonato inglês de sempre do clube (2015/2016), à data sob as ordens do italiano Claudio Ranieri. Ainda no sábado, o Chelsea recebe o Crystal Palace, depois do jogo épico protagonizado com o Ajax, da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Depois de um arranque pouco convincente no comando técnico da equipa, a turma liderada pelo antigo internacional inglês tem vindo a surpreender e procura agora a sexta vitória consecutiva no campeonato.

Milan em Turim Em Itália, uma referência para o encontro entre Juventus e Milan, referente à 12.a ronda da Serie A.

A liderar isolada a prova, a Vecchia Signora, que tem mais um ponto que o Inter (2.o), vai defrontar o desorientado Milan. O emblema que conta com o português Rafael Leão segue na 12.a posição, a uns impressionantes 16 pontos dos bianconeros, do compatriota Cristiano Ronaldo.