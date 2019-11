Manuel Mozos, realizador, autor do documentário "Sophia, na primeira pessoa": “Não tenho um poema de Sophia preferido. Deste gosto muito e não consegui incluí-lo no filme.”

Paula Moura Pinheiro, jornalista: “‘Nunca mais servirei senhor que possa morrer’ é dos versos mais extraordinários com que me cruzei na vida. E uma formulação ímpar sobre a dor da morte de quem se ama.”

Meditação do Duque de Gandía sobre a morte de Isabel de Portugal

Nunca mais

A tua face será pura limpa e viva

Nem o teu andar como onda fugitiva

Se poderá nos passos do tempo tecer.

E nunca mais darei ao tempo a minha vida.



Nunca mais servirei senhor que possa morrer.

A luz da tarde mostra-me os destroços

Do teu ser. Em breve a podridão

Beberá os teus olhos e os teus ossos

Tomando a tua mão na sua mão.



Nunca mais amarei quem não possa viver

Sempre,

Porque eu amei como se fossem eternos

A glória a luz o brilho do teu ser,

Amei-te em verdade e transparência

E nem sequer me resta a tua ausência,

És um rosto de nojo e negação

E eu fecho os olhos para não te ver.



Nunca mais servirei senhor que possa morrer.

in Mar Novo (1958)

Alice Vieira, escritora: “Em 1968 eu estava em Paris. A Pátria era um lugar distante. A Sophia foi nesse ano a Paris participar num recital de poesia. Ouvi-a dizer este poema. Que então era a realidade de tantos de nós. Ficou com lugar cativo no meu coração"

Exílio

Quando a pátria que temos não a temos

perdida por silêncio e por renúncia

até a voz do mar se torna exílio

e a luz que nos rodeia é como grades.

in Livro Sexto (1962)

Manuel Alegre, escritor e político: “Tem a ver com Sophia e com todos os que cantam no mau tempo”.

Procelária

É vista quando há vento e grande vaga

Ela faz o ninho no rolar da fúria

E voa firme e certa como bala

As suas asas empresta

à tempestade

Quando os leões do mar rugem nas grutas

Sobre os abismos passa e vai em frente

Ela não busca a rocha o cabo o cais

Mas faz da insegurança a sua força

E do risco de morrer seu alimento

Por isso me parece imagem justa

Para quem vive e canta no mau tempo.

in Geografia (1967)





Inês Pedrosa , escritora: “Descobri a poesia de Sophia aos 13 anos, através de António Maximino, um primo do meu pai, engenheiro e amante de poesia, que me ofereceu em 1975 a antologia da obra dela nesse ano publicada. Foi o acentuar do deslumbramento que sentira com os seus livros para crianças. É difícil escolher um poema de Sophia – são todos avassaladoramente belos, e exactos. Hesito entre “As Pessoas Sensíveis” e “Terror de te amar”; opto por este último, porque é curto, intenso, sei-o de cor e sempre que numa roda de amigos se declamam poemas ou num encontro literário no estrangeiro me pedem que diga qualquer coisa em português, recito este poema. Em quatro rigorosos versos, Sophia exprime a grandeza e a tragédia do amor."

Terror de te amar

Terror de te amar num sítio tão frágil como o mundo

Mal de te amar neste lugar de imperfeição

Onde tudo nos quebra e emudece

Onde tudo nos mente e nos separa.

in Coral (1950)

Elísio Summavielle, diretor do CCB: “Este poema, para mim, tem sempre um sabor especial. Acompanha-me desde a adolescência, quando comecei a enfrentar os bastões e os jactos de água dos ‘creme Nivea’ do tristemente célebre Capitão Maltez.”

Esta Gente

Esta gente cujo rosto

Às vezes luminoso

E outras vezes tosco

Ora me lembra escravos

Ora me lembra reis

Faz renascer meu gosto

De luta e de combate

Contra o abutre e a cobra

O porco e o milhafre

Pois a gente que tem

O rosto desenhado

Por paciência e fome

É a gente em quem

Um país ocupado

Escreve o seu nome

E em frente desta gente

Ignorada e pisada

Como a pedra do chão

E mais do que a pedra

Humilhada e calcada

Meu canto se renova

E recomeço a busca

De um país liberto

De uma vida limpa

E de um tempo justo.

in Geografia (1967) ed. Ática