Um sismo com magnitude de 5,9 na escala de Richter atingiu o noroeste do Irão na madrugada desta sexta-feira. Até ao momento, foram registados cinco mortos e pelo menos 312 feridos, dos quais 13 foram hospitalizados, segundo declarações das autoridades locais à televisão estatal iraniana. Na zona do epicentro, 30 casas foram destruídas.

Segundo o Centro Sismológico do Irão, o terramoto atingiu o condado de Tark, na província iraniana do Azerbaijão Oriental às 2h17 (23h17 de quinta-feira em Lisboa), numa área que fica a cerca de 400 quilómetros de Teerão.

O sismo foi seguido de 40 réplicas de menor intensidade, que atingiram a região rural, nas montanhas de Alborz. Vários moradores foram obrigados a abandonar as suas casas.

O Irão situa-se numa zona propensa a sismos e regista, em média, um terramoto por dia. Em 2017, um terramoto atingiu a zona ocidental do país e provocou a morte de 600 pessoas e deixou mais de nove mil feridos.