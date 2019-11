O campeonato português abre este fim de semana portas à 11.a jornada, com os principais candidatos ao título a atravessarem momentos diferentes na competição.

No que diz respeito ao Benfica, neste momento líder isolado da prova, é de salientar o percurso quase imaculado, com a derrota no Dragão, com o FC Porto (2-0), na terceira jornada da competição, a ser a única nódoa na caminhada feita até agora.

É, por isso, à procura da décima vitória na prova (a oitava consecutiva) que a águia voa até aos Açores, para defrontar, na tarde deste sábado, o Santa Clara.

Em sentido inverso à caminhada que tem feito na Europa, com a recente derrota em França, ante o Lyon, a comprometer seriamente as ambições do clube da Luz na Champions, a equipa de Bruno Lage procura continuar a dar bons sinais na Liga portuguesa. O próximo adversário é, aliás, de memórias felizes para os encarnados, que na época transata carimbaram duas vitórias diante do emblema insular, à data recém-promovido ao principal escalão do futebol português. Depois da vitória por 2-0 nos Açores, o Benfica venceu, recorde-se, por 4-1 na Luz, na última jornada da Liga 2018/19, carimbando assim o título e a tão desejada reconquista.

Ronda de dérbis Esta ronda traz ainda dois dérbis, ambos no domingo, embora primeiro na capital mas, logo de seguida, na Invicta.

Em Lisboa, o Sporting vai receber o Belenenses SAD, com os leões a continuarem na corda bamba. A derrota em Tondela, há cerca de uma semana, voltou a aumentar a contestação à presidência de Frederico Varandas, cuja margem de erro é, há já várias semanas, abaixo de zero.

Para além da pressão óbvia que está em torno do emblema de Alvalade, no quarto lugar, agora a dez pontos do líder, este será também um jogo de grandes emoções para Silas.

Recorde-se que, em setembro passado, o antigo médio internacional português deixou o cargo de treinador do Belenenses, numa altura em que cumpria a terceira época pelos azuis. Pouco depois, o técnico foi oficializado como o sucessor de Leonel Pontes.

Já ao início da noite será a vez de os holofotes se virarem para o Porto, com o Estádio do Bessa a ser o palco do encontro entre o Boavista e o FC Porto.

A equipa de Sérgio Conceição vive um momento de tensão depois do desaire nos Barreiros, diante do Marítimo (1-1), que permitiu deixar o Benfica sozinho na liderança. Entretanto, os azuis-e-brancos venceram o Aves, por 1-0, mas a vitória pela margem mínima também deixou muito a desejar.

Vencer os axadrezados é, por isso, um não-assunto, pelo que o importante no reino do dragão é recuperar os triunfos folgados de modo a recuperar a confiança dos adeptos.