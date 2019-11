A concelhia de Lisboa do PSD reafirmou que a vereadora Teresa Leal Coelho não tem “qualquer legitimidade” para falar em nome do PSD na Câmara de Lisboa. “Teresa Leal Coelho não possui já qualquer legitimidade para, em matérias relacionadas com Lisboa, falar em nome do PSD, nem desempenha quaisquer funções em sua representação. A sua eventual persistência em intencionar o contrário apenas resultará em equívoco junto da opinião pública, que será de imediato e prontamente desmentido pelos órgãos competentes do partido”, realça, em comunicado, o presidente da concelhia, Rogério Jóia.

A concelhia de Lisboa do PSD garante ainda que “o mandato que Teresa Leal Coelho entender exercer na Câmara Municipal de Lisboa será unicamente unipessoal, como unipessoal tem sido a sua posição contra a deliberação do PSD/Lisboa”.

A concelhia admite mesmo avançar com uma “ação disciplinar no âmbito do Regulamento de Disciplina do PSD” por causa das “falsidades” proferidas por Teresa Leal Coelho na sequência do anúncio da decisão do partido.

O PSD/Lisboa decidiu, esta terça-feira, retirar a confiança política à vereadora social-democrata. A decisão foi tomada depois de Leal Coelho ter viabilizado a continuidade de Manuel Salgado na administração da empresa municipal SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana.

Teresa Leal Coelho considera que esta decisão não “produz nenhum efeito jurídico”. Para a ex-vice-presidente do partido, esta decisão só se justifica com o “grande nervosismo” devido às eleições internas. “Não considero que esta seja a posição do PSD. Esta é a posição de um grupo de pessoas ligadas à concelhia do PSD. Um grupo de pessoas ligadas a uma concelhia não pode retirar um mandato a um vereador”, disse, na SIC, Teresa Leal Coelho.