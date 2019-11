O Bloco de Esquerda entregou um projeto de resolução no Parlamento a recomendar ao Governo que “promova estudos e debate público, envolvendo os principais atores do processo educativo, para avaliar a possibilidade da introdução da sesta nos estabelecimentos de educação pré-escolar”.

Os bloquistas argumentam que a Sociedade Portuguesa de Pediatria alertou que “a sesta deve ser facilitada e promovida” nas crianças até aos seis anos, porque “há consequências da privação de sono na saúde das crianças em idade pré-escolar”.

O programa do Governo prevê que, no pré-escolar, seja “dada a possibilidade a todas as crianças até aos três anos de dormirem a sesta”.