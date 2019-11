O FC Porto perdeu, esta quinta-feira, por 2-0, com o Rangers. A quarta jornada da Liga Europa 2019/20 deixa assim os dragões no último lugar no Grupo G, 4 pontos. O clube de Sérgio Conceição está a três pontos do líder Young Boys.



Apesar de o FC Porto ter rematado mais vezes, foi o clube escocês que venceu, com o primeiro golo ao minuto 69', marcado por Morelos.



A confirmação da vitória do Rangers - que tem agora os mesmos sete pontos que o líder do grupo - surgiu com um golo de Steven Harris quatro minutos depois.

Golo do Rangers! Marca Morelos através de um bom remate. Vantagem para os escoceses. pic.twitter.com/o4Bm1OY4rk — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 7, 2019