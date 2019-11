A Caixa Geral de Depósitos (CGD) formalizou esta quinta-feira a venda definitiva da Mercantile Bank Holdings Limited, na África do Sul, ao Capitec Bank Limited por 215 milhões de euros. No entanto, irá manter uma ligação àquele mercado através de um acordo de cooperação.

O processo de venda à Capitec, uma das maiores instituições de crédito na África do Sul, arrancou em 2017, no âmbito do processo de recapitalização da CGD. “Com a conclusão da venda, fica assim cumprido mais um dos principais compromissos da CGD ao abrigo do mencionado Plano Estratégico, permitindo fortalecer de forma assinalável a sua capitalização. A CGD irá continuar a trabalhar com o objetivo de cumprir integralmente os objetivos do Plano Estratégico.

Além da racionalização do negócio internacional, a CGD tem também como objetivos a redução da sua estrutura de custos e do volume de ativos não-performantes do seu balanço, de forma a melhorar a sua rentabilidade”, refere o banco público, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Apesar da venda, a Caixa continuará a atuar no mercado sul-africano, através de uma acordo de cooperação comercial, “que consagra a intenção do Capitec e da Mercantile em manter os atuais níveis de serviço à base de clientes da Mercantile (nomeadamente, empresas Portuguesas na África do Sul e clientes particulares da Comunidade Portuguesa na África do Sul), durante um período de pelo menos 12 meses e de acordo com as disposições da política comercial das partes envolvidas.

“No âmbito do acordo de colaboração comercial, o Grupo CGD, o Capitec e a Mercantile reconhecem ainda os potenciais benefícios de eventuais oportunidades de parceria na África do Sul, Angola, Moçambique e/ ou envolvendo agentes económicos destes países, em particular os da Comunidade Portuguesa radicada na África do Sul ou outros com ligações especiais a Portugal”, acrescenta o banco liderado por Paulo Macedo.