A Polícia Judiciária tem, desde quarta-feira, imagens de vídeovigilância do ecoponto onde um recém-nascido foi abandonado, junto à discoteca Lux, em Lisboa, na passada terça-feira, ainda com vestígios do cordão umbilical.

Segundo avançou o Expresso, o Terminal de Cruzeiros de Lisboa tem uma câmara de vigilância para vigiar um dos portões de segurança do porto, que fica junto aos contentores e já cedeu as imagens às autoridades.