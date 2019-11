O selecionador nacional, Fernando Santos, anunciou, esta quinta-feira, os 25 convocados para a dupla jornada decisiva frente à Lituânia e Luxemburgo.

Esta é a lista divulgada pela Federação:

Beto, José Sá, Rui Patrício, Nelson Semedo, Ricardo Pereira, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Rúben Semedo, Mário Rui, Raphael Guerreiro, Danilo Pereira, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Pizzi, Bruma, Daniel Podence, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo jota, Éder, Gonçalo Paciência.

Recorde-se que a seleção nacional tem de vencer o jogo contra a Lituânia, no Algarve, a 14 de novembro, e contra o Luxemburgo no dia 17, se quer assegurar o segundo lugar do grupo B e o apuramento direto para o próximo Europeu.