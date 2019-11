A região do Algarve tinha apenas uma ambulância pediátrica disponível e que deixou de funcionar na segunda-feira. Em causa está a falta de médicos pediatras disponíveis para assegurar o serviço de emergência.

Segundo avançou a TVI24, a situação deverá manter-se até ao final da próxima semana e, até lá, o veículo de emergência médica pediátrica não será utilizado. Já no final do ano passado e durante o verão deste ano a ambulância esteve parada pelos mesmos motivos - falta de médicos.

Uma vez que a única ambulância pediátrica não está disponível, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve assegura o transporte das crianças que precisam de ser reencaminhadas para o serviço de urgência com outras ambulâncias. O problema é que os restantes veículos não têm os equipamentos necessários em caso de assistência a um bebé ou recém-nascido em estado crítico.

Oficialmente o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e o INEM ainda não reagiram às notícias que dão conta da falta de médicos pediatras para assegurar o transporte de urgência de crianças.

A falta de médicos é transversal a muitas especialidades no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, onde as escalas de urgência, recorrentemente, têm falta de médicos - por exemplo, pediatras, urologistas e oftalmologistas.

No último fim de semana, que incluiu um feriado e, por isso, havia mais pessoas na região do Algarve, várias especialidades não tinham qualquer médico especialista nas escalas.