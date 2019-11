A RTP anunciou, esta quarta-feira, os artistas e bandas convidadas a comporem temas para o festival da Canção 2020. O festival vai retomar o modelo que adotou há uns anos e vai contar com 16 canções a concurso. Num comunicado emitido, a estação de televisão esclarece ainda que catorze destes convites resultam de um convite direto da RTP, “uma vez mais tendo em conta a representação da diversidade de géneros musicais que tem sido aplicada desde que foi posta em prática uma remodelação do formato após um ano de pausa verificado em 2016".

Os artistas convidados pela estação foram António Avelar Pinho, Blasted Mechanism, Dino D'Santiago, Elisa Rodrigues, Felipe Sambado, Hélio Morais, Jimmy P, João Cabrita, Marta Carvalho, Meera, Pedro Jóia, Rui Pregal da Cunha, Throes + The Shine e Tiago Nacarato.

Os dois restantes compositores a concurso são Claúdio Frank, que foi escolhido através do programa Masterclass da Antena 1, e Dubio Fiat. +351 “através de um concurso de livre submissão pública”.

As semifinais vão decorrer a 22 e 29 de fevereiro, nas instalações da RTP e a final a 7 de março, onde, “em local a anunciar”, vai ser escolhido o artista que vai representar Portugal no Festival da Eurovisão, em 2020.

O Festival da Eurovisão vai ter lugar em Roterdão, na Holanda, de 12 a 16 de maio do próximo ano. Conan Osíris representou Portugal este ano, tendo sido eliminado na primeira semifinal. Portugal recebeu o festival em 2018, depois de Salvador Sobral ter vencido o concurso no ano anterior, com 758 pontos, a melhor pontuação de sempre. A canção “Amar pelos dois” foi traduzida ainda em dez línguas.