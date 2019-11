Um comerciante português, de 57 anos, foi morto a tiro na localidade de San Vicente, Girardot, um dos municípios mais povoados do Estado venezuelano de Arágua, a 110 quilómetros a oeste de Caracas, segundo fontes policiais.

O homicídio foi cometido esta terça-feira às 10h40 locais (15h10 em Portugal). Segundo o Jornal de Notícias, o comerciante estava dento do seu carro quando foi atacado por desconhecidos armados, que o atingiram com tiros na cabeça e na zona do abdómen.

O português ainda foi transportado para o hospital mais próximo, mas quando deu entrada já estava morto.

A polícia está a investigar os contornos do homicídio, estando a analisar várias teses sobre os motivos, como a hipótese do carro do português ter sido confundido com uma viatura da polícia, outra das possibilidades é que o crime tenha ocorrido na sequência de uma tentativa de roubo do automóvel.