Catarina Martins defendeu, esta quarta-feira, a contratação “urgente” de mais de médicos especialistas para a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada. “É preciso que abram as vagas e contratar-se o quanto antes, com a majoração, para tentar que médicos queiram vir para cá e venham para cá, porque concursos no passado ficaram vazios", afirmou a coordenadora do Bloco de Esquerda numa visita ao hospital.

A dirigente do partido esteve reunida com a administração da unidade de urgência pediátrica e com os chefes de serviço demissionários, num encontro onde o tema mais discutido foram os problemas com o serviço, que tem vindo a encerrar aos fins de semana devido à falta de médicos pediatras.

Catarina Martins afirmou ainda que o hospital “tem um grande número de utentes, uma grande pressão para essa urgência pediátrica” devido ao facto de ser o hospital de referência na margem Sul.