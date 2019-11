Líderes de comunidades indígenas brasileiras vão reunir-se, esta quarta-feira, com o vice-presidente da Comissão Europeia de forma a alertar para a destruição das florestas e violações dos direitos humanos.

O encontro que conta com líderes das regiões da Amazónia, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica, com Frans Timmermans, dias após o homicídio de Paulo Paulino Guajajara, um ativista da defesa das florestas que foi, alegadamente, morto a tiro no Brasil numa emboscada.

Esta terça-feira, a delegação com que a Comissão Europeia se vai encontrar manifestou-se junto à sede da organização, tendo consigo cartazes e uma faixa onde denunciavam o contributo da União Europeia (UE), através da compra de madeira, para a desflorestação no Brasil.

A delegação emitiu um comunicado onde pede à UE que aprove uma legislação que rejeite a importação de produtos que contribuam para o aumento da violência contra as populações locais e a destruição florestal. Na mesma nota pode ler-se que “o consumo europeu aumenta a pressão sobre a terra em todo o mundo e esta é a consequência”.